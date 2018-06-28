FETÖ’nün Adli Tıp yapılanması davasında 36 sanığa hapis

FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 50 sanığın yargılandığı davada 36 sanık örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik aralarında ’ByLock’ kullanıcılarının da bulunduğu 50 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklu sanıklardan Ertuğrul Kuzan’ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis ve Mehmet Serkan Çam’ı 8 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür ve İbrahim Öztürk’ü ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıklara verilen ceza miktarını göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Dava kapsamında örgüt üyeliği ile suçlanan 10 sanığın beraatına karar veren mahkeme, tutuksuz yargılanan 30 sanığı ise ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ’silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçlarından 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3’er ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, dava kapsamında yakalanamayan firari 4 sanığın dosyasının ise ayrılmasını karar verdi.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)