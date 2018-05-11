FETÖ’nün "abla" yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün "abla" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün abla yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda örgüt ile bağlantısı olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

(Abdullah Sarica/İHA)