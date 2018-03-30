Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’nda FETÖ’nün sınav sorularını önceden örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.(İHA)
FETÖ’den 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’nda FETÖ’nün sınav sorularını önceden örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
30 Mart 2018 Cuma 09:14