FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran çete çökertildi

Edirne’de, FETÖ’cülere organizatörlük yaptığı tespit edilen ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 1’i kadın 9 kişi yakalandı. Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle Edirne Adliyesine sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda doktor, mühendis, iş adamı gibi meslek gruplarında bulunan FETÖ üyelerini, sığınmacı göçmenlerin arasına sokarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını sağlayan 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkaran şüpheliler, elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız/İHA)