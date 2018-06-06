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FETÖ tarafından çalınan sınav soruları davasında karar

2012’deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7’şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:29
FETÖ tarafından çalınan sınav soruları davasında karar

2012’deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7’şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

(İHA)
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