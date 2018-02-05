FETÖ şüphelisi 14 asker adliyeye sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının(FETÖ/PDY) mahrem yapısı içerisinde yer alanlara yönelik soruşturmalarını sürüyor. Bu kapsamda mahrem kişilerin ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri iddiasıysa, Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu belirtilen daha önce görevinden ihraç edilmiş 2 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 14’ü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa, Siirt, Hakkari, Çankırı, Isparta, Kocaeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’deki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Örgütün mahrem imamı oldukları değerlendirilen 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.