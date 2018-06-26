FETÖ sanığı eski askerlere müebbet hapis

FETÖ’nün Şırnak’taki darbe girişimi davasında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık’ın da aralarında bulunduğu 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya 21’i tutuklu 5’i tutuksuz toplam 26 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıklar dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık, eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı ile çeşitli rütbelerdeki eski askerler İsmail Aktaş, Fatih Bekteş, Sedat Doğanarslan, Hasan Bilgin, Aykut Kara, Murat Yıldırım, Fatih Poyraz Emre Şengül, Ekrem Alyüz, Cezmi Deniz, Levent Apaydın, Onur Koç Kadir Acar, Kerem Salkal, Ahmet Terzi, Hüseyin İşlek ve tutuksuz sanık Hasan Dazkır’ın ’cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ise tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Cevdet Polat’a 10 yıl 6 ay, eski Üsteğmen Musa Köse ve eski astsubaylar İsmail Zeybel ve Şahin Bozdere’ye de 9’ar yıl hapis cezası verdi.

Aralarında dönemin 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ve eski Akçay Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş’ın da bulunduğu 404 tutuksuz sanığa ise beraat kararı verildi.

Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Hasan Dazkır hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkardı. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

(İHA)