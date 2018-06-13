FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne mensup 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve gaybubet evlerinde gizlenen şahısların yakalanmasına ve aile evi görüntüsü verilerek saklanılan adreslerin tespitine yönelik 6 farklı adrese operasyon yapıldı. Kütahya, İzmir, Denizli ve Antalya mahkemelerince aranmaları bulunan, N.Y., R.Y., H.K., Z.N., F.N., A.D., S.M. ve O.G. isimli 8 şüpheli şahıs yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda, 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 euro, 27 bin 300 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler tahkikatlarının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

(İHA)