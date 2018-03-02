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FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten ve KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 9’u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

02 Mart 2018 Cuma 09:57
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten ve KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 9’u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 9’u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)
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