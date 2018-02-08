Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114917
ALTIN
160.463
DOLAR
3.8015
STERLİN
5.2828
EURO
4.6662
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

FETÖ ile korkutup dolandıran şebeke çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa merkezli bir dolandırıcılık çetesini eş zamanlı operasyonla çökertti.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:54
FETÖ ile korkutup dolandıran şebeke çökertildi

İstanbul Silivri’de M.A. isimli bir şahıs, kendisini arayıp nüfus bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından çalındığını belirten ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.D. isimli bir şahsa paranın devlet himayesinde olması vaadiyle önce 150 bin TL, ardından 70 bin TL para verdi. A.D.’nin kendisini tekrar arayıp para istemesi üzerine şüphelenen M.A., jandarmaya başvurdu. Konuyu titizlikle takip eden jandarma ekipleri, buluşma yerine gelen ve “Eldenci” olarak tabir edilen F.A. isimli şüpheliyi suçüstü yaparak yakaladı. F.A.’nın yakalanmasından sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, yaptıkları takip neticesinde örgüt liderinin Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde ikamet eden A.D. olduğunu ve A.D.’nin rastgele aramalar yaparak dolandıracağı kişileri belirlediğini tespit etti. Mağdurların güvenini kazanmak için kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.D.’nin olaya gizlilik süsü vererek mağdurun konuyu başkalarına anlatmasını engellediği belirlendi. A.D.’nin mağdurları ikna ettikten sonra “Eldenci” olarak tabir edilen diğer örgüt üyelerinden birini sivil polis olarak tanıtıp parayı alması için gönderdiği tespit edildi.

Örgüt lideri A.D. Şanlıurfa’da, örgütün İstanbul’daki işlerini takip eden M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A. ise İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında 7 adet cep telefonu ve çok sayıda SİM kart, 1 adet sahte sürücü belgesi, mağdurlardan aldıkları 33 parça muhtelif altın ziynet eşyası, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet bankamatik kartı ele geçirildi. Yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinden örgüt lideri A.D.’nin de kendi adamları tarafından dolandırıldığı, A.D.’nin mağdur M.A.’dan aldığı ilk 150 bin TL’nin İstanbul’da bulunan “Eldenci” tarafından kendisine ulaştırılmadığı, bunun üzerine Şunlıurfa’dan bir “Eldenci” gönderdiği, bu nedenle mağdurdan birkaç kez para istediği ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin FETÖ ismini kullanarak her mağdur için farklı teknikler kullandığı öğrenildi. Vatandaşların kimine “Bankadaki paranızı çekecekler”, kimine “Ev tapunuzu ele geçirdiler”, kimine de “Kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var, evinizi arayacağız” diyerek dolandırıldığı tespit edildi.

Şüpheli 7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yakalanması sonucu dört dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, iki dolandırıcılık olayı da engellendi.

Son Güncelleme: 08.02.2018 10:53
Anahtar Kelimeler:
FetöDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Kaya yakalandı
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Kaya yakalandı
HDP Sancaktepe İlçe Eş Başkanı gözaltına alındı
HDP Sancaktepe İlçe Eş Başkanı gözaltına alındı
Balyoz davasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Balyoz davasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin dekanı yakalandı
KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin dekanı yakalandı
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
Taksim Meydanı’nda ilginç sosyal deney
Taksim Meydanı’nda ilginç sosyal deney
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim