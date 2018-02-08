FETÖ ile korkutup dolandıran şebeke çökertildi

İstanbul Silivri’de M.A. isimli bir şahıs, kendisini arayıp nüfus bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından çalındığını belirten ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.D. isimli bir şahsa paranın devlet himayesinde olması vaadiyle önce 150 bin TL, ardından 70 bin TL para verdi. A.D.’nin kendisini tekrar arayıp para istemesi üzerine şüphelenen M.A., jandarmaya başvurdu. Konuyu titizlikle takip eden jandarma ekipleri, buluşma yerine gelen ve “Eldenci” olarak tabir edilen F.A. isimli şüpheliyi suçüstü yaparak yakaladı. F.A.’nın yakalanmasından sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, yaptıkları takip neticesinde örgüt liderinin Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde ikamet eden A.D. olduğunu ve A.D.’nin rastgele aramalar yaparak dolandıracağı kişileri belirlediğini tespit etti. Mağdurların güvenini kazanmak için kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.D.’nin olaya gizlilik süsü vererek mağdurun konuyu başkalarına anlatmasını engellediği belirlendi. A.D.’nin mağdurları ikna ettikten sonra “Eldenci” olarak tabir edilen diğer örgüt üyelerinden birini sivil polis olarak tanıtıp parayı alması için gönderdiği tespit edildi.

Örgüt lideri A.D. Şanlıurfa’da, örgütün İstanbul’daki işlerini takip eden M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A. ise İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında 7 adet cep telefonu ve çok sayıda SİM kart, 1 adet sahte sürücü belgesi, mağdurlardan aldıkları 33 parça muhtelif altın ziynet eşyası, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet bankamatik kartı ele geçirildi. Yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinden örgüt lideri A.D.’nin de kendi adamları tarafından dolandırıldığı, A.D.’nin mağdur M.A.’dan aldığı ilk 150 bin TL’nin İstanbul’da bulunan “Eldenci” tarafından kendisine ulaştırılmadığı, bunun üzerine Şunlıurfa’dan bir “Eldenci” gönderdiği, bu nedenle mağdurdan birkaç kez para istediği ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin FETÖ ismini kullanarak her mağdur için farklı teknikler kullandığı öğrenildi. Vatandaşların kimine “Bankadaki paranızı çekecekler”, kimine “Ev tapunuzu ele geçirdiler”, kimine de “Kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var, evinizi arayacağız” diyerek dolandırıldığı tespit edildi.

Şüpheli 7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yakalanması sonucu dört dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, iki dolandırıcılık olayı da engellendi.