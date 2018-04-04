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FETÖ duruşmasında "Hadise" talebi

FETÖ’den yargılanan eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve beraberindeki askerlerin son duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Darbe gecesi şarkıcı Hadise’nin konserinde olduğunu ifade eden tutuklu sanık Yılmaz G., Hadise’nin dinlenmesini talep etti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:09
FETÖ duruşmasında "Hadise" talebi

FETÖ’den yargılanan eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve beraberindeki askerlerin son duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Darbe gecesi şarkıcı Hadise’nin konserinde olduğunu ifade eden tutuklu sanık Yılmaz G., Hadise’nin dinlenmesini talep etti.

FETÖ/PDY darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç. ve Ali Y. katıldı. Sanıklar ve avukatları, suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Sanıklardan Yılmaz G.’nin duruşmadaki ifadeleri dikkat çekti. Yılmaz G., 15 Temmuz darbe gecesi Bursa’daki bir alışveriş merkezinde konser veren şarkıcı Hadise’yi dinlemeye gittiğini ifade ederek, bir sonraki duruşmada Hadise’nin şahit olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın bu talebini, dosya açısından gerekli görülmediği gerekçesiyle reddetti.

Öte yandan duruşma savcısı son celsede mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuklu sanıkların T.C.K 309. maddesi gereği "Anayasal aüzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Akkuş’un "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 ile 15 yıl arasında, diğer tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Cumhuriyet savcısı, ayrıca tutuksuz sanıkların beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Derya Evren/İHA)
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