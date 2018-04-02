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’Fethiye açıklarında 70 kişilik bot battı’ ihbarı yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:29
’Fethiye açıklarında 70 kişilik bot battı’ ihbarı yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu.

Öğle saatlerinde Fethiye açıklarındaki 70 kişilik botun battığı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, UMKE ve polis ekipleri de ihbarın gerçek olma ihtimaline karşı bölgeye geldi. Havadan, karadan ve denizden ihbara konu olan bölgelerin tarama çalışmaları başladı.

112 Acil Sağlık ekipleri başta olmak üzere bölgede herkes teyakkuz haline geçti. Şu an itibariyle herhangi bir kişi ya da batık bir deniz aracına rastlanmadığı belirtildi.

(İHA)
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