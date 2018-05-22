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Feci kazalar kameralarda

Direksiyon başındaki dikkatsizlikler, kazaları da beraberinde getirdi.

22 Mayıs 2018 Salı 15:37

Direksiyon başındaki dikkatsizlikler, kazaları da beraberinde getirdi.

TEKİRDAĞ

İki otomobil de hızla ilerliyor. Ancak biri direksiyonu aniden kırıncakaza kaçınılmaz oluyor. Kaldırıma savrulan araç, yol kenarında

ağaca çarparak durabiliyor. Bu sırada kökünden ayrılan ağaç da otomobilin üzerine düşüyor. Adres yine aynı. Bu kez de aşırı hızlı sürücü bir anda kontrolden çıkıyor ve kaldırıma çarparak savruluyor...

SİVAS

Sivas’ta ise bir yaya akan trafiğin içine atladı.Kazaya davetiye çıkararak karşıya geçmeye çalışan adam kendini bir anda havada buldu.

BİNGÖL

Mobese kameraları Bingöl’de de kayıttaydı. Karşı yönden gelen otomobil, yolun ortasında duran aracı görmemiş olacak ki hızla çarpıyor. Sürücü ile konuşan adam ise kazayı neyse ki yaralaı olarak atlatıyor.

OSMANİYE

Osmaniye’de kazaya neden olan ise aceleci bir tır sürücüsü... Yola kontrolsüz giren tır ile hızla gelen bir minibüs kafa kafaya çarpışıyor.

KİLİS

Bir motosikletli ise adeta kazaya ilerliyor. Göz göre göre yaşanan olayda tırı gören motosiklet sürücüsü durmak yerin ilerlemeye devam ediyor. Kaza da geliyorum diyor. Bu görüntüler trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez

daha gözler önüne seriyor.

(İHA)
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