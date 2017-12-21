Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Fatih’te 3 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı

İstanbul Fatih’te 3 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı. Panik yaşayan mahallelinin sokağa döküldüğü yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.

21 Aralık 2017 Perşembe 08:42
Fatih’te 3 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Fatih Çarşamba Atikali Mahallesi Küçük Çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sokak üzerindeki 3 katlı bir binadan dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra yangının büyümesi sonucu daire alev alev yanmaya başladı. Binadan alevlerin çıktığını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beşiktaş ve Bayrampaşa İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların yanlış park yapması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu olay yerine varan ekipler, alev alev yanan binaya içeriden ve dışarıdan müdahale etmeye başladı. Çalışmalar sonucu alevli yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına geçti.

Binadaki yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli, sokağa döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri, sokaklara şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da korkulu gözlerle çalışmaları izledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalleli rahat bir nefes aldı.

7 KEZ YANGIN ÇIKARTILDIĞI İDDİASI

Öte yandan yangın nedeniyle bazı vatandaşlar da durumu tepki gösterdi. Yangın çıkan dairede 45 yaşlarındaki zihinsel engelli Ali Rıza B.’nin yaşadığını söyleyen vatandaşlar, şahsın binada 7 kez yangın çıkarttığını iddia etti. Mahallede yaşayan bir vatandaş, “Bina 1 ay içerisinde benim bildiğim 4. kez yakıldı. Sabah saatlerinde evine tekrar yaktı ama itfaiye ekipler erkenden müdahale etti. Evde bir kişi yaşıyor, hastaneye gidip geliyor kendisi zihinsel engellidir. Şu anda içeride diyorlar. Evi kendi yakıyor. Aklı yerinde değil. Çok vukuatı var. Aracını parçalamaya kalkıştı. Hala önlem alınmadı” dedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları kapsamında bir de talihsiz bir olay yaşandı. İtfaiye aracının üzerindeki kamera ile çekim yapan itfaiye çalışanı, hortumun patlaması üzerine baştan aşağıya ıslandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 21.12.2017 09:20
Anahtar Kelimeler:
FatihYangınİstanbulAtikali MahallesiKüçük Çıkmazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim