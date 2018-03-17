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Fatih’te 2 katlı ahşap binada korkutan yangın

İstanbul Fatih’te 2 katlı ahşap çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

17 Mart 2018 Cumartesi 09:21

İstanbul Fatih’te 2 katlı ahşap çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Kadırga Limanı Caddesi Şehit Mehmet Paşa Sokak içerisinde bulunan ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, yanında bulunan binaya sirayet etti. Yangını gören olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu, Bakırköy, Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

(Ufuk Kıvık - Selim Bayraktar/İHA)
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