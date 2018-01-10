Fatih'te yolda yürüyen kadın motosikletlinin kapkaçına uğradı

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşıyla sokak ortasında yürüyen kadın bir motosikletlinin kapkaçına uğradı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı şoku atlattıktan sonra kapkaççıyı kovalamaya çalışsa da başarılı olmadı.

Yaşanan kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kadının bir arkadaşıyla yolda sohbet ederek yürüdüğü görülüyor. Bu sırada yoldan gelen bir motosikletlinin kadının elinde bulunan çantasını hızla elinden çektiği görülüyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın çantasını kaptırdıktan sonra motosikletlinin peşinden koşmaya çalışıyor. Kadının bir süre kovalamaya çalıştığı motosikletli hızla uzaklaşarak gözden kayboluyor.