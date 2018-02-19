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Fatih'te gecekonduda çıkan yangın korkuttu

İstanbul Fatih’te gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 08:38
Fatih'te gecekonduda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 01.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre terk edilmiş halde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Alevler gecekondu yanında bulunan 4 katlı bir binanın çatısına sirayet etmesi üzerine binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Sokak içerisinde yaşanan kısa süreli korku yangının söndürülmesi ile sona erdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 19.02.2018 09:24
Anahtar Kelimeler:
FatihGecekondu Yangını
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