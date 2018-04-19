Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112288
ALTIN
174.507
DOLAR
4.0292
STERLİN
5.7318
EURO
4.9861
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:00
Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.

İHA muhabirinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında, örgüt içerisinde sözde ‘devrim şehitleri’ haftası nedeniyle sansasyonel eylem tasarlayan 3 şüpheli tespit edildi. Örgütün ideolojik tabanını ayakta tutmaya çalıştığı ve bu kapsamda saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Eyüpsultan’da bir araca yapılan operasyonda E.Ç., V.Ç. ve M.Y. adlı DHKP-C’li 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda 3 adet polis yeleği ile 3 adet polis rozeti ele geçirildi.

Yakalanan DHKP/C’lilerin, kendilerine polis süsü vererek saldırı planladığı tahmin ediliyor.

Terör ve İstihbarat Şube polisi tarafından yakalanan DHKP’C zanlıları sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

(Sadık Kahraman /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polatlı’daki darbe davasında karar
Polatlı’daki darbe davasında karar
Akaryakıt tankeriyle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
Akaryakıt tankeriyle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
Polatlı Topçu ve Füze Okulu davasında karar
Polatlı Topçu ve Füze Okulu davasında karar
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim