Her gün binlerce kişinin kullandığı Beyoğlu Taksim Tüneli adeta evsizlerin dinlenme ve uyuma noktası haline geldi. Soğuklardan korunmak ve uyumak isteyen evsizler Taksim Tüneli’ni mesken tuttu. Bazı evsizler tünelin kaldırımına dinlenmek için otururken, bazıları da uyudu. Soğuktan da korunmak isteyen evsizler, çöpten buldukları battaniyeleri ve naylonları üzerine örttüler. Tünelden geçen vatandaşların ise bu duruma aldırış etmeden geçip gitmesi dikkat çekti. Havanın soğuk olması nedeniyle arabaların gürültüsüne bile aldırış etmeyen evsizlerin yürek burkan hali ise kameralara yansıdı.