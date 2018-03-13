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Evlerine gidenler teker teker hastaneye getirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti. Evlerine giden çocuklar aileleri tarafından teker teker hastaneye getirilmeye başlandı.

13 Mart 2018 Salı 20:46
Evlerine gidenler teker teker hastaneye getirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti. Evlerine giden çocuklar aileleri tarafından teker teker hastaneye getirilmeye başlandı.

Karacasu ilçe merkezi ve 33 mahallesinde öğrenim gören öğrenciler, zehirlenmeleri sonrası Karacasu Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ailelerin ise hastane önünde endişeli bekleyişi sürüyor.

Edinilen bilgiye ve iddialara göre bugün öğle yemeğini mesleki eğitim merkezinde aşçı izinli olduğu için aşçı yardımcıları ve öğrencilerin pişirdiği tavuk, pilav, çorba ve salatadan oluşan yemeklerden yiyen taşımalı eğitim ile ilk, orta ve lise düzeyindeki 133 öğrenciden 118’i zehirlendi. Yemeklerden zehirlenen öğrenciler Karacasu ve Nazilli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğun tedbirler alınarak öğrenciler hızlı bir şekilde serumları bağlanarak tedavi altına alındı. Çok sayıda ambulans, belediyeye ait toplu taşıma araçları ve özel araçlarla hastanelere taşınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak çalışkan, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yetkililer 32 öğrencinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiğini açıkladılar.

(Ali Soydemir /İHA)
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