Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 29°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
97206
ALTIN
191.189
DOLAR
4.5800
STERLİN
6.1599
EURO
5.4157
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Sel nedeniyle araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 19:46

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Sel nedeniyle araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı.

Taşköprü’de özellikle yüksek kesimlere etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede sel taşkını oluştu. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taşköprü’de Üstatlar Mahallesi’ni sel bastı. Mahallede bulunan birçok evin bodrum katını sel sularının basması sonucu vatandaşlar, evlerinde suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Taşköprü’de etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bir araç ise sel sularının altında kaldı. Selle birlikte yollarda çok sayıda yabancı madde birikti. Sel sularının şiddetiyle çöp konteynerleri de yıkıldı. Ayrıca Taşköprü’de ekili olan arazilerde sel nedeniyle büyük zarar gördü. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının da yetiştiği ekili araziler, sel sularının altında kaldı.

Sel nedeniyle Taşköprü Belediyesine ait ekipler, ilçede teyakkuza geçerken su basan evleri tahliye etmek için mücadele ediyor. Ayrıca yollarda birikin yabancı maddelerinde temizlenmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Amirliği, ilçede herhangi bir can kaybının yaşanmaması için devriye görevi yapıyor.

Ormanda çalıştığı esnada eşinin aradığını ve eve geldiğini belirten Murat Karaduman, “Bir geldim baktım her taraf su altında kalmış. Evlerimizi, mahallemizi sel basmış. Telefon açtım ama kimse yardımımıza gelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum, halimiz perişan. Şuanda bir zararımız yok ama böyle giderse çok fazla zararımız olacak” dedi.

(Akif Doğan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili adaydan yaralıya ilk müdahale !
AK Partili adaydan yaralıya ilk müdahale !
Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
13 çalıntı otomobil İstanbul’da ormanlık alanda ele geçirildi
13 çalıntı otomobil İstanbul’da ormanlık alanda ele geçirildi
Öğrenci apartında yangın paniği
Öğrenci apartında yangın paniği
Simav’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Simav’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim