Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Sel nedeniyle araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı.

Taşköprü’de özellikle yüksek kesimlere etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede sel taşkını oluştu. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taşköprü’de Üstatlar Mahallesi’ni sel bastı. Mahallede bulunan birçok evin bodrum katını sel sularının basması sonucu vatandaşlar, evlerinde suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Taşköprü’de etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bir araç ise sel sularının altında kaldı. Selle birlikte yollarda çok sayıda yabancı madde birikti. Sel sularının şiddetiyle çöp konteynerleri de yıkıldı. Ayrıca Taşköprü’de ekili olan arazilerde sel nedeniyle büyük zarar gördü. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının da yetiştiği ekili araziler, sel sularının altında kaldı.

Sel nedeniyle Taşköprü Belediyesine ait ekipler, ilçede teyakkuza geçerken su basan evleri tahliye etmek için mücadele ediyor. Ayrıca yollarda birikin yabancı maddelerinde temizlenmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Amirliği, ilçede herhangi bir can kaybının yaşanmaması için devriye görevi yapıyor.

Ormanda çalıştığı esnada eşinin aradığını ve eve geldiğini belirten Murat Karaduman, “Bir geldim baktım her taraf su altında kalmış. Evlerimizi, mahallemizi sel basmış. Telefon açtım ama kimse yardımımıza gelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum, halimiz perişan. Şuanda bir zararımız yok ama böyle giderse çok fazla zararımız olacak” dedi.

(Akif Doğan/İHA)