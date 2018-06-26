Evinin önünde kaybolan Eylül’den 4 gündür haber alınamıyor

Ankara’da Yağlıkara ailesinin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül, 4 gün önce oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu.

Bursa’da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, 4 gün önce öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Ancak ailenin araması sonuç vermeyince durum bu kez yetkililere bildirildi.

HENÜZ BULUNAMADI

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. 3 gündür devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, Köpek Eğitim Merkezinin (KEM) arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla köyü karış karış arayarak Eylül’ü bulmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz küçük kızın izine rastlanılamadı.

"KIZIMDAN CUMA GÜNÜNDEN BERİ HABER ALAMIYORUM"

Çalışmaları takip eden hüzünlü baba İbrahim Yağlıkara, "Çocuğumdan cuma gününden beri haber alamıyorum. Cuma namazından sonra eve geldim ve hanıma sordum Eylül nerede diye, ’Dayımlarda’ dedi. O sırada kuzenimin oğlu geldi ve ’Eylül yok. Bisikletini dikenlerin içine atmışlar’ dedi. Arabama atlayarak olay yerine geldim. Kızımı sordum burada en son oynadığını ama burada olmadığını söylediler. Sonra çocuğumu bulmak için seferber olduk. Komşular da yardımcı oldu bize. Muhtar da camiden anons ettirmiş" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA KIZIMIN BULUNMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞ"

Çocuklarını kendi imkanlarıyla bulamayınca ekiplere haber verdiklerini belirten baba, "Sağ olsunlar hemen geldiler. Devletten üst seviyede insanlar geldi. Yaklaşık 200 kişilik timle aramaya başladık fakat bulamadık. Bugün tutuklanan birisi var. O gün, bize arama çalışmasında yardım etmedi. Verdiği ifadeleri de beni şüphelendirdi. Onunla ilgili yüce adalet gerekeni yapacak. Kızım inşallah sağ salim bulunacak. Cumhurbaşkanımız da kızımın bulunması için talimat vermiş" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMU CANLI VEYA CANSIZ BİZE GETİRSİNLER YALVARIYORUM"

Gözyaşları içinde çocuğunun bulunmasını bekleyen anne ise "Çocuğum bu köyün yabancısı değildi. 20 senedir burada yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Cuma günü öğle vakitlerinde kayboldu. Çocuğum tuzla buz oldu. Ne olur evladımızı bize versinler. Çocuğumu canlı veya cansız bize getirsinler yalvarıyorum" diye konuştu.

"EYLÜL’DEN DAHA SONRA BİR DAHA HABER ALAMADIM"

Küçük Eylül’ü en son gören 11 yaşındaki kuzeni Boran Yağlıkara ise Eylül’le en son bisiklet sürdüklerini ve bugün tutuklanan Uğur K.’nin yanında bıraktığını söyledi. Boran, "Eylül’den daha sonra bir daha haber alamadım" dedi.

Jandarma ekipleri köyün içinde ve dışında arama kurtarma çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Ekipler, adeta köydeki her taşın altına bakarken, köpeklerin yardımıyla da Eylül’ün en son göründüğü yerde genel bir tarama yaptı.

(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun/İHA)