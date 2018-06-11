Evini ateşe verdi, bebeğini komşular kurtardı

Adana’da cezaevi firarisi bir kişi, annesi para vermediği için evini yakınca alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki bebeğini komşular kurtardı. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevi firarisi Çağlar A. (21) annesi Ayşe A.’nın yaşadığı eve sabah saatlerinde gelerek para istedi. Çağlar A.’ya olumsuz yanıt veren anne, korkup evden kaçtı. Çağlar A. ise evi ateşe verip kayıplara karıştı. Çağlar A.’nın evde bulunan 1 yaşındaki bebeği yanan evde mahsur kaldı. Komşular 110’u arayıp itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da ağlama sesi üzerine evin yatak odasına girerek bebeği kurtardı. Oğlunun kaçtığını gören Ayşe A. tekrar evine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yanarak yaralanan bebeğe müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Fatih Keçe - Uğur Dikilitaş/İHA)