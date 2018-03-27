Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116977
ALTIN
172.157
DOLAR
3.9909
STERLİN
5.6210
EURO
4.9403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Evde horoz dövüşüne suçüstü

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel platform kurup para karşılığı evinde horoz dövüştüren 1 kişi yakalandı. 16 horoza el konulurken, 4 kişiye 50 bin 500 TL para cezası uygulandı.

27 Mart 2018 Salı 12:52
Evde horoz dövüşüne suçüstü

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel platform kurup para karşılığı evinde horoz dövüştüren 1 kişi yakalandı. 16 horoza el konulurken, 4 kişiye 50 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın pazar günleri para karşılığı evinde horoz dövüştürdüğü ihbarı üzerine Alanya Sulh Ceza Mahkemesinden arama kararı alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 20 kişinin A.A isimli şahıs tarafından evinin içerisine yaptırılan platformda horoz dövüştürdüğü tespit edildi. Dövüş alanı içerisinde ele geçirilen 16 adet horoza el konularak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ev sahibi A.A hakkında 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine ele geçen horozların miktarına göre A.A’ya 31 bin 500 TL, M.K.’e 9 bin 450 TL, K.Y’a 6 bin 300 TL, ve T.K’a 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı
Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı
’Pizzaya tükürme’ olayının altından öyle bir şey çıktı ki !
’Pizzaya tükürme’ olayının altından öyle bir şey çıktı ki !
Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret
Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret
400 kilo bozuk balık ele geçirildi
400 kilo bozuk balık ele geçirildi
21 ilde 33 subay hakkında gözaltı kararı
21 ilde 33 subay hakkında gözaltı kararı
Başkent’te narkotik operasyonları: 90 gözaltı
Başkent’te narkotik operasyonları: 90 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim