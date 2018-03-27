Evde horoz dövüşüne suçüstü

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel platform kurup para karşılığı evinde horoz dövüştüren 1 kişi yakalandı. 16 horoza el konulurken, 4 kişiye 50 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın pazar günleri para karşılığı evinde horoz dövüştürdüğü ihbarı üzerine Alanya Sulh Ceza Mahkemesinden arama kararı alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 20 kişinin A.A isimli şahıs tarafından evinin içerisine yaptırılan platformda horoz dövüştürdüğü tespit edildi. Dövüş alanı içerisinde ele geçirilen 16 adet horoza el konularak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ev sahibi A.A hakkında 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine ele geçen horozların miktarına göre A.A’ya 31 bin 500 TL, M.K.’e 9 bin 450 TL, K.Y’a 6 bin 300 TL, ve T.K’a 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)