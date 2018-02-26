Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118613
ALTIN
162.678
DOLAR
3.7799
STERLİN
5.3088
EURO
4.6630
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Etiler’de avukata silahlı saldırı

İstanbul Etiler’de oturduğu apartman dairesinden çıkan avukat, silahlı saldırıda yaralandı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
Etiler’de avukata silahlı saldırı

İstanbul Etiler’de oturduğu apartman dairesinden çıkan avukat, silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Etiler Toprak Kale Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinin önünde meydan geldi.İddialara göre, sabah 8.30 sıralarında evinden çıkan Avukat Çağrı Göktaş, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan avukata 3, 4 el ateş ederek bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri dışarı çıkınca saldırgan olay yerinden kaçtı. Avukata ilk müdahaleyi aynı apartmanda oturan doktor komşusu yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan avukatı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 gündür uyutuluyor
17 gündür uyutuluyor
Mardin’de 27 ’joker’ yakalandı
Mardin’de 27 ’joker’ yakalandı
Yakıt tankına atıldı !
Yakıt tankına atıldı !
Ehliyetini kaptırdı, kafasına sıktı
Ehliyetini kaptırdı, kafasına sıktı
Antalya’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
Antalya’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
Direğe çarpan otomobil 2 gence mezar oldu
Direğe çarpan otomobil 2 gence mezar oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim