Eskişehir’de büyük uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis ekipleri, 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda ise; 25 gram metamfetamin, 5,75 gram skunk, 0,50 gram esrar, 17 uyuşturucu hap, 1,10 gram uyuşturucu hap tozu satışa hazır halde bulundu. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin önümüzdeki günlerde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)