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Eskişehir’de alacak-verecek kavgası: 2 ölü

Eskişehir’de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

13 Şubat 2018 Salı 08:41
Eskişehir’de alacak-verecek kavgası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Pembe sokakta gerçekleşti. Mustafa D. (28) ve arkadaşı Erdal Ö. (31), iddialara göre alacaklarının bulunduğu Arif Ş’nin (27), evine gitti. 2 şahıs ile Arif Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Arif Ş. evinde bulunan av tüfeği ile Mustafa D. ile Erdal Ö.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan şüpheli Arif Ş. ise, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.

Son Güncelleme: 13.02.2018 09:42
Anahtar Kelimeler:
EskişehirKavgaEmek MahallesiPembe Sokak
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