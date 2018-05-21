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Eski tugay komutanına müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal’ın da bulunduğu 4 sanığa 7 yıl 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezaları verildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 22:40
Eski tugay komutanına müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal’ın da bulunduğu 4 sanığa 7 yıl 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezaları verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis’ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski Tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Murat Soysal ile Hakan Çınar’a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Yarbay Metin Gültekin’e "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski Astsubay Osman Tuttu’ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

(İHA)
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