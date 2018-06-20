Eski eşini av tüfeğiyle öldürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kadın eksi eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan T. boşandığı eşi Döne A.’nın evine gitti. Evde konuşan Erkan T. ve Döne A. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan T. yanında getirdiği av tüfeğiyle Döne A.’ya ateş etti. Döne A. kanlar içerisinde yere yığılırken Erkan T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Döne A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan şahıs için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İlker Uyar/İHA)