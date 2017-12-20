Eski belediye başkanı Abdulkadir Uçar'a silahlı saldırı

Olay, saat 17.30 sıralarında Side Mahallesi 1609. Sokak’ta Abdulkadir Uçar’ın evinin bulunduğu Janbay Sultan Home isimli sitenin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden evine gelen eski Side Belediyesi Başkanı Abdulkadir Uçar, indiği otomobilini kilitlediği sırada plakası olmayan bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Uçar, silahın patlamasıyla birlikte kendisini otomobilinin önüne atarken saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından otomobili ve saldırganları belirlemeye çalışırken saldırıyı yara almadan atlatan Abdulkadir Uçar’ın evi geçmiş olsun ziyaretine gelenlerin akınına uğradı.

Önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceğini belirten Uçar, “İşten çıkıp evime geldiğim sırada tam aracımı kilitlerken silah sesini duydum ve kendimi yere atarak aracımı siper ettim. Baktığımda 3-4 metre yakınıma kadar yaklaşmış bir araçtan arka camdan ateş edilmiş olduğunu gördüm. Araçtakiler inmedi ve hızla uzaklaştı. Araçta plaka yoktu. Saçmalar babama ait araca isabet etti. Daha görecek günümüz varmış ki Allaha şükür bir şey olmadı. Her zaman söylediğim gibi Allahın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz. Güvenlik güçlerinin zanlıları en kısa sürede yakalayacağına inanıyorum. O zaman arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkacaktır” dedi.