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Eşini yaralayıp kendini eve kilitledi

Malatya’da tartıştığı eşini bıçaklayarak yaralayan ve kendini eve kilitleyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:45
Eşini yaralayıp kendini eve kilitledi

Malatya’da tartıştığı eşini bıçaklayarak yaralayan ve kendini eve kilitleyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Alperen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi 2 çocuk babası Hüseyin M. (40), akşam saatlerinde alkollü şekilde geldiği evde eşi Nuray M. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Hüseyin M., eşini bacağından bıçakla yaraladı. Nuray M. komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, polis kendini eve kitleyen Hüseyin M.’ye ulaşmaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile kapıyı kırarak içeri giren polis, Hüseyin M.’yi alkolün etkisiyle balkonda sızmış vaziyette buldu. Şahıs tedavisinin ardından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Hasan Eryılmaz /İHA)
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