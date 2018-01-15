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Eşini kemerle döven kocaya 10 yıl hapis

Adana’da kendisini kemerle döven kocası cezaevine giren kadın, "Ben kocamı affettim, devlet de affetsin. 10 yıl hapis cezası çok ağır olacak" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:14
Eşini kemerle döven kocaya 10 yıl hapis

Olay 8 Kasım günü Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Ömer B. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.’yi kemerle dövdü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın duyulması üzerine şüpheli kocanın gözaltına alınması kararı verdi. Bir süre sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre sonra da Ömer B. hakkında "kadına şiddet uygulayıp, eziyet etmekten ve hakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zanlı hala cezaevinde bulunurken, 17 Ocak 2018 tarihinde ilk duruşmasına çıkacak.

Aysel B. olaydan sonra sıcağı sıcağına sinirlendiği için şikayetçi olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini ancak bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini, mağdur olduğunu söyleyerek, "O gün kahvaltı yapıyorduk eşim 15 gün önce haksız yere işten çıkarıldığı için biraz psikolojisi bozulmuştu. Ben de üzerine gittim ’neden çalışmıyorsun, git iş bul’ dedim. Çünkü evimiz kira ve çalışması gerekiyordu. ’Çalışmazsan ailene söyleyeceğim’ dedim, bunu duyunca sinirlendi. Ben de karşılık verince 1 tane vurdu ve sonra gitti. Gittikten sonra kayınvalidemi aradım o da bana ’seni dövüyorsa polisi ara’ dedi. Ben de polisi aradım, eşim tekrar gelip ’polisi neden arıyorsun’ dedi. Kemerle koluma ve bacağıma vurdu sonra odadan çıktı ben de çocuğumu da alıp yatak odasına gittim kapıyı kilitledim. Tekrar geldi ’çık sakinleş konuşalım’ dedi, ben de ’hayır konuşmak istemiyorum’ dedim. Sonra kapıyı açtım ’polisler gelip seni götürecek’ dedim o da evden gitti. Sonrasında polisler gelince eltimle birlikte karakola gittik" dedi.

"BİR DAHA DA YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Eşi kendisini döverken bebeğinin kucağında olmadığını, emzirip yan tarafa koyduğu sırada kendisini dövdüğünü anlatan Aysel B. şöyle devam etti: "Bu bizim ilk kavgamız ve 1.5 yıllık evliyiz. İlk kavgamızda 10 yıl hapis istendi bunu hak etmiyor bence çok ağır oldu çıkmasını istiyorum. Gerçekten mağdurum çocuğum da 4 aylık, çok zor durumdayım ben eşimi seviyorum biz barıştık zaten çıkmasını istiyorum. Ben onu affettim yani ilk hatası olduğu için bir daha da yapmayacağını söyledi. Bu olay fazla büyütüldü yanlış anlaşılmalardan da kaynaklandı. Ben affettim devlet de affetsin kamu davasının kaldırılmasını istiyorum eşimin erken tahliyesini istiyorum."

Ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu, çocuğunun da hasta olduğunu belirten Aysel B., "Eşimle telefonda görüştüm çok üzgün olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını, düzeldiğini, orada hatasını anladığını söyledi ve ’beni affet’ dedi. Zaten içeriye girmeden önce de kendini affetmem için bana mesajlar atmıştı ama ben içeride birkaç gün yatar aklı başına gelir dedim ama bu kadar olayların büyüyeceğini bilemedim. Devlet kadını koruyor ama biraz yanlış oldu ben çıkmasını talep ediyorum inşallah sesimi duyarlar çünkü çok büyük bir mağduriyet içerisindeyim" diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.01.2018 10:39
Anahtar Kelimeler:
AdanaNamık Kemal MahallesiSeyhanEşini Kemerle Dövdü
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