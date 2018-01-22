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Eşine kızan şahıs 2 kızını pompalı tüfekle rehin aldı

Bursa’da eşiyle tartışan bir şahıs, 2 kızını pompalı tüfekle rehin aldı. Şahıs, 5 saatlik ikna çabaları sonucu teslim oldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:29
Eşine kızan şahıs 2 kızını pompalı tüfekle rehin aldı

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Emek Polis Merkezi’ne gelen Gülüşan Ö.(34) eşi Hamza Ö.(38) ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığını belirterek eşinin 6 yaşındaki A. ve 9 yaşındaki S. isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfek ile rehin aldığını kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kızlarını rehin alan babayla görüşen polis ikna etmek için uğraşırken şahıs bir el ateş ederek çocuklarını öldüreceğini daha sonra intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine aralarında keskin nişancıların da olduğu Özel Harekat Polisi, Müzakere polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Keskin nişancılar binanın içini gören çevre binaların çatılarına çıkarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Müzakere ekibinin yaklaşık 5 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın “Bir yıldır işsizmişsin, sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin ve çocuklarının zarar görmesini istemiyoruz, önce elindeki silahı daha sonra çocuklarını teslim et” demesi üzerine şahıs teslim oldu. Polis ekiplerini kızlarını rehin alan babayı gözaltına alarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Kızlarını 5 saat boyunca rehin tutan babanın çeşitli suçlardan dosyası olduğu ve daha öncede eşine şiddet uyguladığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 22.01.2018 09:30
Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziEmek Adnan Menderes Mahallesiünal Sokak
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