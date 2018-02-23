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Esenyurt’ta aşırı yüklü tır virajı alamayarak devrildi

İstanbul Esenyurt’ta aşırı yüklü tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi.

23 Şubat 2018 Cuma 12:13
Esenyurt’ta aşırı yüklü tır virajı alamayarak devrildi

Olay, Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İçi hurda dolu 34 KDN 68 plakalı tır sürücüsü iddiaya göre aşırı yüklü olması nedeniyle virajı alamayarak yola devrildi. Devrilmenin etkisi ile tırın içinde bulunan hurda eşyalar yola döküldü. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri ve çekici sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, çekici de tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışamalar sonunda tır yoldan kaldırılırken, Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Son Güncelleme: 23.02.2018 12:20
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTır Devrildi
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