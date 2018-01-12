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Esenyurt'taki hırsızlık şebekesi esnafı canından bezdirdi

Esenyurt’ta iddiaya göre elektronik mağazalara dadanan hırsızlık şebekesi, esnafı canından bezdirdi. Binlerce liralık soygun yapan silahlı hırsızların o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:25
Esenyurt'taki hırsızlık şebekesi esnafı canından bezdirdi

Hırsızlık olayları, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta bulunan bir telefoncu ve bilgisayar firmasına yönelik gerçekleştirildi. Yüzlerini kapatarak iş yerlerini önüne geçe saatlerinde araçla gelen hırsızlar, çevre esnafı canından bezdirdi. Aynı taktikle dükkanlara giren hırsızların içlerinden birisi etrafı gözetlerken diğerlerinin ise ellerine geçirdikleri sopa ve sert cisimlerle önce dükkan kepenklerini kırdıkları sonrasında ise camları kırıp içeri girdikleri görülüyor. Binlerce liralık zararı olduğunu ifade eden çevre esnafı ise, yetkililerin bir an önce hırsızları yakalamasını istiyor.

“ORTALAMA 25-30 DÜKKANI SOYDULAR”

Bilgisayar mağazasına hırsız giren Mesut Başarslan, 3’üncü kez hırsızlık olayı yaşadığını ve binlerce liralık zararı olduğunu ifade ederek, “Olay yılbaşından birkaç gün önce gece saat 3 sıralarında oldu. Kepengi zorluyorlar ve içeriye giriyorlar. Kazandığımız ile dükkanımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hırsızlar da gelip götürüyor. Burada polisin meydanlarda olmaması onların işini daha da kolaylaştırıyorlar. Bir ayda ortama 25-30 tane dükkanı soydular. Esenyurt bölgesinde ortalama 30 tane dükkanı soydular” dedi.

Mağazasına hırsız giren bir diğer dükkan sahibi ise, “Esenyurt’ta gsm operatörleri mağazalarına bir hırsızlık şebekesi dadandı. Aynı kişiler. Esenyurt’ta girmedikleri bayi kalmadı. Aşağı yukarı 1 hafta önce sabah saat 6’yı 10 geçe pasajın kepengini kaldırıyorlar. Bekçiyi silahla korkutuyorlar. Bekçi korkup kaçıyor. Daha sonra dışarıdan işe gitmek üzere olan vatandaşlar görüyor bunu. Onlar müdahale etmek istiyorlar. Fakat bu arkadaşlar hava 3-5 el silah sıkıyor vatandaşlar da kaçıyor. Daha sonra da mağazayı da talan edip kaçıyorlar. Aşağı yukarı 20 bin liralık bir zararımız var” diye konuştu.

YAŞANAN HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. İlk olarak bir telefoncu mağazasına giren hırsızlar trafiğe kapalı olan alana yürüyerek gelerek kepengi kırıyor. İç tarafta duran camı ise elindeki sopa ile kıran hırsız daha sonra içeriye giriyor. Görüntülere yansıyan 4 hırsız dükkan içine girdikten sonra buldukları her şeyi dakikalar içinde soyup kayıplara karışıyor. Kameraların kaydettiğin bir diğer hırsızlık olayında ise bu sefer hırsızların hedefinde bir bilgisayar mağazası var. Kadraja araçlarıyla giren 3 hırsız, elleriyle mağazanın kepengini kaldırıp dükkan içerisine giriyor. Yine aynı şekilde dakikalar içerisinde ellerine geçen tüm ürünleri alıp kayıplara karışıyor.

Son Güncelleme: 12.01.2018 15:02
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtBeyaz Eşya Hırsızlığı
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