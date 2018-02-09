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Esenyurt'ta lüks sitede uyuşturucu operasyonu

Esenyurt’ta bulunan lüks bir siteye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

09 Şubat 2018 Cuma 08:59
Esenyurt'ta lüks sitede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan lüks bir siteye operasyon düzenledi. 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece saatlerinde bir araya gelen ekipler konvoy halinde operasyon yapılan lüks siteye geldi. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı olarak girildi. Açılmayan kapılar levye ve koçbaşı yardımıyla kırıldı. Evlere giren ekipler her tarafı didik didik aradı.

AYAKKABIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evlerin her tarafını arayan ekipler çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirdi. Bir dairede yapılan aramada ekipler ayakkabının içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Site içinde 6 adrese giren ekipler uyuşturucu madde satıcısı olduğu öne sürülen 5 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Güncelleme: 09.02.2018 09:39
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtUyuşturucuOperasyonu
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