Esenyali Yeni Camii’nin minaresi yıkıldı

Pendik’te yenilenmesine karar verilen Esenyali Yeni Camii’nin minaresi vinç yardımıyla yıkıldı. Yenileme projesi kapsamında yıkımına karar verilen camide yıkım işlemleri sürüyor. Camiinin yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minaresi vinç yardımı ile yıkıldı.
Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yıkımla birlikte adeta çevreyi toz bulutlarının kapladığı görülüyor.
Son Güncelleme: 19.12.2017 10:42