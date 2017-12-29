Esenler'de soyguncular kuyumcuyla çatıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı saldırganlar önce çay içti ardından bir kuyumcuya soymaya kalktı. Çay içerken güvenlik kameralarına yansıya saldırganlar silahla kuyumcuyu soymak isterken kuyumcunun direnişiyle karşılaştı. Silahlı şahıslar ile kuyumcu arasında çatışma çıkarken olayda bir saldırgan ve saldırganlarla çatışan kuyumcu Sedat Koçer hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda 1 saldırganın yaralı olarak ele geçirilirken, kaçan diğer saldırganlar aranıyor.

Olaydan yarım saat önce çay içip sonra soyguna giden soyguncuların rahatlığı pes dedirtirken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemesini sürdürürken, kaçan saldırganlarla ilgili çalışmalar sürüyor.