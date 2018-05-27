Erzurum’daki kavgada 1 kişi öldü

Erzurum’da kız kaçırma meselesi yüzünden 2’si polis 15 kişinin yaralandığı aşiret kavgasında 1 kişi hastanede öldü, 4’ünün de durumun ağır olduğu bildirildi.

Olay, bugün iftar saatinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı sopalı, silahlı kavga çıktı. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgada 2’si polis olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 kişi tedavi için kaldırıldığı hastanede öldü, 4 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 kişinin öldüğü 2’si polis toplam 14 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Gerilimin devam ettiği mahallede polis geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.

(Ahmet Akbuğa/İHA)