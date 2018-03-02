Erzurum’da PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde arazi taraması yapan güvenlik güçleri çıkan çatışmada 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, jandarmanın da desteğiyle Karayazı ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda bugün saat 12.00 sıralarında Gelinkaya mevkiinde terör örgütü PKK’lılarla sıcak temas sağlandı. Çatışmada PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığının ödül yönetmeliği kapsamında aranan teröristler listesinde gri kategoride yer aldıkları "Doğan" kod adlı teröristin sözde Erzurum sorumlusu olduğu öğrenildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği alanda yapılan aramada çeşitli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)