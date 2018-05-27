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Erzurum’da meydan muharebesi gibi kavga

Erzurum’da kız kaçırma meselesi yüzünden aşiret iki aile birbirine girdi. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada 2’si polis toplam 15 kişi yaralandı. Yoldan geçen araçların da kurşunlara hedef olduğu kavgaya polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:16

Erzurum’da kız kaçırma meselesi yüzünden aşiret iki aile birbirine girdi. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada 2’si polis toplam 15 kişi yaralandı. Yoldan geçen araçların da kurşunlara hedef olduğu kavgaya polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

Olay, bugün iftar saatinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı sopalı, silahlı kavga çıktı. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya ilk müdahale eden iki polis yaralandı. Sol bacağı kırılan ve kafasından yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araçların da kurşunların hedefi olduğu kavgada polis TOMA ile müdahalede bulundu.

2’si polis toplam 15 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Gerilimin devam ettiği mahallede polis geniş güvenlik tedbiri aldı.

(Ahmet Akbuğa/İHA)
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