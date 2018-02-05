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Erzurum’da Afganistan uyruklu 42 kaçak yakalandı

Erzurum’un Narman ilçesinde kaçak olarak yurda giren çoğu Afganistan uyruklu 42 kişi yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi ‘insan kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:32
Erzurum’da Afganistan uyruklu 42 kaçak yakalandı

Narman ilçesi Çimenli mahallesinde gece saatlerinde Oltu karayolu üzerinde çok sayıda kişinin gruplar halinde yol kenarında yürüdüğü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye gidip bir araya topladığı bu kişilere kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olan ve Pakistan ile İran uyrukluların da bulunduğu 42 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, haklarında gerekli yasal işlem yapılması amacıyla Erzurum’un Aşkale ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

“3 KİŞİ ‘İNSAN KAÇAKÇILIĞI’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI”

Jandarma, kaçakların yasa dışı olarak yurda girip Erzurum’a gelmelerini sağlayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Narman ilçesindeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Yapılan incelemede Diyarbakır plakalı bir minibüsün kaçak göçmenleri getirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda M.R.D., E.Ö., ve M. C., yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı ‘insan kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

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