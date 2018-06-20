Eniştesini kurşun yağmuruna tuttu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kişi, baba evine dönen eşini ikna etmek istediği sırada kayınbiraderi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Bülent Söken 20 yıllık eşinin evi terk etmesi üzerine kayınbiraderi İlhan U.’ya gidip yardım istedi. Eşini ve çocuklarını çok özlediğini ve eve geri dönmelerini isteyen Söken kayınbiraderine eşi eve döndüğü takdirde her şeyin daha güzel olacağını ve eşinden her şey için özür dileyeceğine dair söz verdi. İlhan U., bunun üzerine eniştesi Söken’e yardımcı olmayı kabul etti ve kız kardeşini eve dönmeye ikna etti. Söken’in eşi eve döndükten kısa bir süre sonra yeniden evi terk etti. Bunun üzerine Bülent Söken yanına annesini de alarak yeniden kayınbiraderinin evine gitti. Eşinin evi terk etmesinden kayınbiraderini sorumlu tutan Söken, kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tarafların tartışması kısa bir süre sonra kavgaya döndü ve kayınbirader İlhan U. tabancasıyla eniştesi Bülent Söken’i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde hayatını kaybederken kayınbirader ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Derya Evren/İHA)