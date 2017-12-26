Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112058
ALTIN
156.526
DOLAR
3.8082
STERLİN
5.0852
EURO
4.5138
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Engelli vatandaşa çarpan sürücü kaçtı

İstanbul Silivri’de yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşa çarpan vicdansız sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

26 Aralık 2017 Salı 11:24
Engelli vatandaşa çarpan sürücü kaçtı

Kaza, Silivri’de Belediye Konutları alt geçitte meydana geldi. 45 yaşındaki bedensel engelli Salim E., arabalar hareket halindeyken tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki özel bir otomobil Salim E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekerlekli sandalyesinden yere düşen Salim E. hafif yaralandı. Engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar yere düşen engelli şahsı kaldırarak yol kenarına aldı. Silivri Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezinde (EYKOM) görevli sağlık ekipleri olay yerine gelerek talihsiz adama ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Salim E. tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tekerlekli sandalyesinin lastiği kopan Salim E.’ye geçici olarak tekerlekli sandalye verildi.

Öte yandan, kazaya sebep olan ve olay yerinden uzaklaşan aracın bulanması için çalışma başlatıldı. Kaza ani ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
SilivriEngelliye çarpıp Kaçtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da kaçak çam ağacı operasyonu
İstanbul’da kaçak çam ağacı operasyonu
Balıkesir Edremit'te müzik öğretmeni cinnet geçirdi
Balıkesir Edremit'te müzik öğretmeni cinnet geçirdi
Sabiha Gökçen’de kaçak cep telefonu operasyonu
Sabiha Gökçen’de kaçak cep telefonu operasyonu
Hiç gitmediği İstanbul’dan 326 lira trafik cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul’dan 326 lira trafik cezası geldi
Bitcoinciler gözlerini Güneydoğu Anadolu Bölgesine dikti
Bitcoinciler gözlerini Güneydoğu Anadolu Bölgesine dikti
14 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
14 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim