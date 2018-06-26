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Emniyetin mahrem imamları gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu 31’i rütbeli 55 emniyet personeli Bursa TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

26 Haziran 2018 Salı 10:14
Emniyetin mahrem imamları gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu 31’i rütbeli 55 emniyet personeli Bursa TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 31’i rütbeli olmak üzere 55 ihraç edilmiş emniyet personeli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında arama ve gözaltına çıkarılan eski emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda teftiş kurulu başkanlığında görevli olduğu öğrenilen 1. Sınıf emniyet müdürü Önder A, 2. Sınıf emniyet müdürleri Erdoğan S. ile Rıdvan S, emniyet amirleri Seyfettin S, Mehmet Ö, Bülent K, Serter Ö, 2 komiser, 22 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski emniyet personelleri ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Derya Evren/İHA)
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