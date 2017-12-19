Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah 05.00 sıralarında Gölbaşı sanayi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen bir şahsın kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı kaydedildi. ’Dur’ ihtarına uymayan şahsın yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir polisin kazaen vurularak şehit olduğu kaydedildi. Öte yandan kaçan şahsın yakalandığı öğrenildi.
Emniyet: "Personelimiz kazaen vurularak şehit oldu"
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı’nda bir otobüste yapılan kontrol sırasında kaçan bir kişinin kovalanması sırasında açılan uyarı atışında bir polisin kazaen vurularak şehit olduğunu açıkladı.
19 Aralık 2017 Salı 09:05
Son Güncelleme: 19.12.2017 10:41