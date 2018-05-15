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Emniyet müdür yardımcısının kardeşi ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Milas-Bodrum Havalimanı’nda görev yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Yakup Püsküllü’nün kardeşi, evinde ölü bulundu.

15 Mayıs 2018 Salı 22:11
Emniyet müdür yardımcısının kardeşi ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Milas-Bodrum Havalimanı’nda görev yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Yakup Püsküllü’nün kardeşi, evinde ölü bulundu.

Olay Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güllük Mahallesi’nde ikamet eden Müdür Yardımcısı Yakup Püsküllü’nün 50 yaşındaki kardeşi Yusuf Püsküllü’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle ikametine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri eve girdiği sırada Yusuf Püsküllü’nün yerde hareketsiz yattığını fark etti. Püsküllü’nün hayatını kaybettiğini fark eden sağlık ekipleri durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Savcılık tarafından verilen talimatla durumun adli tıp kurumu doktoru tarafından şüpheli olup olmadığının incelenmesini istenmesinin ardından araştırılması için maktulün Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi istendi. Püsküllü’nün cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şahsın kesin ölüm sebebi ise yapılan inceleme sonrası netleşecek.

(Çağrı Purma /İHA)
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