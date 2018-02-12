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Emet'te çöktü, otomobil içine düştü

Kütahya’nın Emet ilçesinde park halindeki bir araç, oluşan dev çukurun içine düştü.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:38
Emet'te çöktü, otomobil içine düştü

Edinilen blgiye göre, Kaynarca Mahallesi Tahsin İnce Caddesi’nde meydana gelen olayda, aşırı yağışın yol açtığı göçükte Mustafa Doğan’a ait park halindeki 43 PB 318 plakalı araç, çöken yola düştü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine intikal eden Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı.

Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri ile Emet Şoförle Odası’nın kurtarıcısı, 20 dakikalık çalışma sonucu aracı düştüğü çukurdan çıkarttı. Araçta küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. Olayın meydana geldiği caddenin esnaflarından Süleyman Eğrigöz, dükkanın önünde tezgahı düzeltirken park halindeki bir aracın göçen çukurun içerisine gömüldüğünü gördüğünü ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.02.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
Yol çöktüEmetKütahyaKaynarca Mahallesi
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