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Emekli polis dehşet saçtı !

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis, bir iş yerine girerek iş yeri sahibini ve kızını silahla yaraladı.

22 Mayıs 2018 Salı 16:35
Emekli polis dehşet saçtı !

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis, bir iş yerine girerek iş yeri sahibini ve kızını silahla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerindeki bir perdecide yaşandı. İşletmeye gelen Hakan E. isimli emekli polis, henüz öğrenilemeyen bir nedenle işletme sahibi 48 yaşındaki Ferda Nur Koşar ve Koşar’ın kızı 27 yaşındaki Feride Törün isimli 2 kadınla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Hakan E. üzerindeki silahla 2 kadına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silah seslerinin duyulması ile birlikte olay yerine gelen polisler karşılarında meslektaşlarını görünce şok oldu. Uzun süre Bodrum’da görev yaptığı anlaşılan emekli polis Hakan E. gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaralanan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Eren Ayhan /İHA)
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