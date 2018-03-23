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Elleri bağlı, ağaca asılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

23 Mart 2018 Cuma 09:03
Elleri bağlı, ağaca asılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi ağaca asılı bir kişinin olduğunu gördü. Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS EKİPLERİ OLAYI AYDINLATMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler olay yerinde incelemelerini tamamladı. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemesi tamamlanan şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(İsmail Bulut - Murat Delice/İHA)

Son Güncelleme: 23.03.2018 09:22
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Zeytinburnu Erkek CesediZeytinburnu Sahilde Ceset
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